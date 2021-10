SK에코플랜트, 인천 미추홀구에 1215가구 '학익SK뷰' 이달 분양

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 이달 인천 미추홀구 학익1동 220번지 일대에 '학익 SK뷰'를 분양할 예정이라고 18일 밝혔다.

학익 SK뷰는 지하 2층~지상 최고 29층 14개동 총 1581가구 대단지다. 이 중 일반분양은 총 가구 수의 76%에 달하는 1215가구다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △59㎡ 844가구 △74㎡227가구 △84㎡ 144가구다.

미추홀구는 정비사업이 진행되면서 인천의 신흥 주거지로 관심이 높은 지역이다. 미추홀구에 있는 17곳에서 재개발·재건축 사업이 추진 중이다. 인근 용현·학익지구 1블록에는 약 1만3000여 가구 규모의 미니신도시급 도시개발사업도 진행 중이다.

생활 인프라도 풍부하다. 차량 5분거리에 제2경인고속도로 문학IC가 자리해 서울, 성남 등으로 빠르게 이동이 가능하고 경인고속도로와 연결되는 인천대로도 가깝다.1·4호선, 인천지하철 1호선 등으로 환승이 가능한 수인분당선 인하대역도 인근에 위치해 있다.

도보권에 남인천중고·학익고를비롯해 반경 1km 내 통학이 가능한 각급 학교 10개가 자리해 있다. 미추홀근린공원, 인천문학경기장, 인천아시안게임선학경기장 등 여가활동을 즐길 수 있는 시설도 가깝다.

학익 SK뷰 분양 관계자는 "학익 SK뷰는 인천을 대표하는 주거지로 재탄생하고 있는 미추홀구의 중심 입지에 들어서기 때문에 미래가치를 가장 가까이서 누릴 수 있는 비전을 눈 여겨본 수요자가 많다"며 "SK에코플랜트의 풍부한 시공 노하우와 브랜드 프리미엄을 살려 아파트 외관부터 조경, 내부 마감 등 우수한 상품으로 선보여 입주민의 자부심을 고취시키도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

학익 SK뷰의 입주는 2024년 8월 예정이며 견본주택은 인천 미추홀구 매소홀로415번길3에 위치한다.

