"호텔 숙박권 최대 81% 할인" 11번가, '강원 위크' 라방

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는단계적 일상회복을 준비하는 '위드 코로나' 이후 여행 수요를 겨냥해 강원 지역 여행 상품을 집중적으로 판매하는 라이브방송을 진행한다고 18일 밝혔다.

11번가는 이날부터 21일까지 '강원 위크' 행사를 열고 라이브방송 코너인 'LIVE11'을 통해 강원도의 호텔·리조트 숙박권을 최대 81% 할인 판매한다. 이 기간 지역 특산물도 특가에 판매한다.

11번가에서는 최근 한 달 간(9월14일~10월14일) '국내 숙박 상품' 거래액이 전년 동기 대비 74% 증가했다. '레저 입장권'은 77%, '국내 항공권'은 19% 가량 거래액이 늘었다.

'강원 위크'를 여는 첫 라이브 방송은 SNS에서 '뷰맛집'으로 유명한 강원 강릉시의 휴양 호텔 '스카이베이 호텔 경포' 판매 방송이다. 현지 실시간 방송으로 객실 내부와 경포 호수 전경, 야외 수영장 '인피니티풀' 등을 직접 보여줘 생생함을 더할 예정이다. 방송은 18일 오후 7시로 '디럭스 더블'(룸온리, 1박 기준) 숙박권을 정상가 대비 81% 저렴한 가격에 판매한다.

19일 오후 8시엔 '휘닉스 평창' 숙박권이 판매된다. '휘닉스 평창'의 숙박권과 레저 시설 패키지 상품을 최대 60% 할인하고 라이브 방송 중 고객을 추첨해 '객실 업그레이드'(20명) 등 추가 혜택을 제공한다.

21일 오후 7시 '소노호텔앤리조트' 방송에서도 강원 소재 지점(양양, 삼척, 델피노, 비발디)의 조식포함 패키지 숙박권을 최대 74% 할인 판매한다.

강원도의 대표적인 지역 특산물도 라이브 방송을 통해 선보인다. 19일 오전 11시에는 '동송농협'과 함께 올해 수확한 '철원 오대쌀'을, 20일 오전 11시에는 '정선농협', '영월농협' 등과 협업해 한우, 햇 고추가루, 깐더덕, 사과대추 등 지역 농축산물을 특가에 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr