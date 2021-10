CJ올리브영, ‘함께 봐요 천만 리뷰’ 캠페인…“총 1억원 경품 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 31일까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 ‘함께 봐요, 천만 리뷰’ 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.

올리브영은 지난 14일 온라인몰 누적 리뷰 수 1000만 건을 돌파했다. 이는 옴니채널 기반의 온·오프라인 통합 리뷰 서비스로 방대한 상품 후기를 확보하고, 리뷰 전문성과 리워드 차별화를 앞세워 양질의 정보를 축적해온 성과다.

천만 리뷰 스탬프 찾기는 올리브영 모바일 애플리케이션(앱)에서 상품을 직접 검색하거나 매장에서 모바일 앱을 켜고 상품 바코드를 스캔한 후 리뷰를 읽다 보면 등장하는 스탬프를 클릭해 경품에 응모할 수 있다. 응모 고객에게는 추첨을 통해 금 10돈, 로봇청소기, 태블릿 PC, CJ 기프트카드, CJ ONE 포인트 등 총 1억원 상당의 역대급 경품을 증정할 예정이다.

올리브영 관계자는 “화장품 천만 리뷰 빅데이터를 바탕으로 커머스를 넘어선 국내 대표 뷰티 콘텐츠 플랫폼으로 확고히 자리매김했다"며 “앞으로도 공신력 있는 상품 정보를 제공하고, 고객들이 리뷰를 통해 소통하고 즐길 수 있도록 리뷰 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr