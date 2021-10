"글로벌 100대 기업 중 40개가 오너기업…비오너기업보다 매출·순익 등 우수"

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 시가총액 100대 기업 가운데 오너기업이 40개였으며 이들 기업이 비오너기업에 비해 지난해 기준 매출은 1.2배, 고용은 1.3배, 당기순이익은 1.8배, 배당금은 1.2배 수준으로 성장성·수익성·안정성 등 경영성과가 우수했다는 분석 결과가 나왔다.

18일 전국경제인연합회가 글로벌 시가총액 100대 기업의 지난해 경영성과를 2015년과 비교해 분석해본 결과 이같이 나왔다고 밝혔다. 전경련은 ▲단일 기재가족이 해당기업 소유권 또는 의결권을 50%(상장사는 32%) 이상 가지고 있는 경우 ▲창업자 또는 그 가족이 지분을 보유하며 경영에 참여하는 경우 ▲창업자의 후손이 지분을 보유하며 경영에 참여하는 경우 등 세가지 기준 중 하나 이상에 해당하면 오너기업으로 분류했다.

글로벌 시총 상위 100대 기업 중 오너기업은 40개로 집계됐다. 시총 상위 10대 기업 중에는 마이크로소프트, 알파벳, 사우디아람코, 아마존, 페이스북, 테슬라, 텐센트, 엔비디아 등 8개가 오너기업이었다. 조사대상 100대 기업의 시가총액은 약 33조8000억달러(약 42조3000억원)였고 이 중 40개 오너기업의 시가총액이 18조5000억달러로 55%를 차지했다. 1사 당 시가총액은 오너기업이 평균 4637억달러, 비오너기업이 평균 2543억달러로 조사됐다.

경영성과를 살펴보면 지난해 기준 오너기업의 평균 총매출은 약 814억달러, 고용은 18만2490명으로 비오너기업의 총매출 657억달러, 고용 13만8315명을 넘어섰다. 당기순이익도 오너기업은 101억달러, 비오너기업은 55억달러로 오너기업이 1.8배 컸으며 평균 부채비율은 오너기업이 76%로 비오너기업(225%)의 3분의 1 수준이었다. 평균 배당금도 오너기업이 62억달러로 비오너기업(50억달러)에 비해 12억달러나 컸다.

2015년과 비교해보면 오너기업의 총매출은 63.2%, 고용은 22.0% 증가해 비오너기업 총매출 증가율(7.1%)과 고용 증감율(△0.3%)을 크게 상회했다. 당기순이익과 영업이익도 오너기업은 각각 135.6%, 100.5% 증가해 당기순이익이 11.3% 감소하고 영업이익은 4.1% 증가율을 보였던 비오너기업보다 수익성이 뛰어났다. 자본 규모는 오너기업이 103.2% 증가해 비오너기업(10.0%)의 10.3배를 기록했고 부채비율 증가율은 38.0%로 비오너기업(89.1%)의 0.4배 수준에 불과했다.

같은 기간 오너기업의 연구개발(R&D) 투자는 99.7%, 설비투자는 93.1% 증가한 데 반해 비오너기업의 R&D 투자 증가율은 28.7%에 그쳤으며 설비투자는 3.8% 감소했다.

오너기업은 배당금 규모(213.9%), 희석주당이익(134.4%)도 큰 폭으로 늘어 비오너기업 대비 배당금 증가율 6.3배, 희석주당이익 증가율 8.5배를 기록했고, 배당성향도 오너기업이 43.2% 증가한 반면 비오너기업은 0.8% 감소했다.

전경련은 오너기업의 경우 신속한 의사결정을 할 수 있고 장기적 투자가 가능한 등의 경영상 이점이 있다면서 이를 토대로 글로벌 기업 중에도 오너기업이 다수 존재하며 이들 기업의 경영성과가 비오너기업에 비해 뛰어난 것으로 드러났다고 분석했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "일반적으로 해외에는 오너기업이 별로 없다는 인식이 있지만 실제로 글로벌 기업 중에 상당수가 오너기업인 것으로 조사됐다"면서 "오너기업이 한국 특유의 기업체제이고 성과가 안 좋을 것이라는 부정적 인식을 해소해야 하고, 이런 부정적 인식 하에 만들어진 동일인 지정제도, 과도한 가업상속세율 등 오너기업 관련 제도를 개선할 필요가 있다"고 말했다.

