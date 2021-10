미국에 체류 중이던 대장동 개발 로비·특혜 의혹의 핵심 인물 남욱 변호사가 18일 새벽 인천국제공항 제2여객터미널에 도착한 직후 대기하고 있던 검찰 수사팀에 체포됐다. 취재진의 질문이 쏟아졌지만 남 변호사는 포토라인에 서지 않고 “죄송합니다”라는 말만 짧게 두 번 반복한 뒤 곧바로 공항을 떠났다. 검찰은 남 변호사가 대장동 의혹의 핵심 인물 중 한 명인 만큼 제기된 의혹을 강도 높게 조사한 뒤 구속영장을 청구할 방침이다. 현장의 사진을 모아본다.

