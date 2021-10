"4시간씩 자며 돈 벌어 빚 다 갚았다"…조촐한 술상에 누리꾼 응원 물결

"당신도 좋은 일만 있기를 기도하겠다" 누리꾼에 응원 전하기도

[아시아경제 박현주 기자] 하루 4시간씩 자며 열심히 일해 빚을 다 갚았다는 사연에 누리꾼들의 응원이 쏟아지고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 '빚 다 갚고 처음으로 먹는 술상입니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 함께 공개된 사진에는 김치전과 햄, 캔 맥주가 놓인 소박한 술상 모습이 담겼다.

글쓴이는 "방금 8000만원 빌렸던 거 마지막 잔금 입금 후 집 가는 길에 사 왔다"며 "2년 동안 얼마나 스팸이 먹고 싶던지. 비록 스팸이 아니라 리챔이지만 너무 맛있다"고 말했다.

이어 "김치전은 편의점 앞 전집에서 6000원 주고 두 장 사 온 것"이라며 "누군가에겐 초라한 술상이겠지만 지금 이 술상이 저한테는 제일 값지고 귀하다"고 전했다.

글쓴이는 "사람 인생이란 게 생각처럼 흘러만 가지 않더라. 극단적 선택 시도도 3번이나 했지만, 죽지 않고 참 질긴 인생이었다"고 회고했다.

이어 그는 댓글을 통해 "엄마가 많이 아프셔서 수술비, 입원비, 약 값에 썼다. 지금은 돌아가셨지만 당시엔 돈이 없어서 사금융권에서 빌렸다"며 "하루에 4시간씩 자면서 대리운전과 식당 아르바이트, 막노동 등의 일을 했다. 쉬는 날 없이 일해서 2년 좀 넘게 걸려 8000만원을 갚았다"고 부연했다.

마지막으로 "힘들고 지쳐도 언젠가는 해 뜰 날이 오더라. 이 글을 읽는 당신도 좋은 일만 있기를 기도하겠다"고 응원의 메시지를 전했다.

사연을 접한 누리꾼들은 글쓴이를 향한 응원을 보냈다. 이들은 댓글을 통해 "고생하셨다", "뭘 해도 잘해낼 사람이다", "마음 따뜻해지고 삶에 동기부여가 된다" 등 반응을 보였다.

