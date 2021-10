▲이행수씨 별세, 이형석(더불어민주당 국회의원)씨 부친상 = 17일 오전, 광주 그린장례문화원 2층 장궁, 발인 19일 오전 11시. 062-250-4455

