경기도, 19일 '경기로운 캠핑생활 라이브 쇼핑 특별 기획전' 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 도내 소상공인의 우수제품을 판매하는 '경기로운 캠핑생활 라이브 쇼핑 특별기획전'을 네이버 쇼핑라이브를 통해 오는 19일 오후 7시 방송한다.

이번 기획전에는 경기도주식회사에서 엄선한 도내 우수 사회적기업, 협동조합 등 5곳이 참여한다.

판매 상품은 경기도주식회사에서 운영하는 '착착착 온라인 쇼핑몰'에 입점한 우수상품들이다.

도 관계자는 "이번 행사는 경기도가 보증하는 우수한 사회적가치 생산품 구매를 통해 착한 소비확산에 동참할 수 있는 기회"라며 "경기도형 문화뉴딜 사업이 코로나19로 피해를 입은 경기도 내 주요 상권과 소상공인들의 자립과 상품홍보, 경제 활성화에 큰 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

경기로운 캠핑생활 라이브 쇼핑 특별 기획전은 '경기도형 문화뉴딜 시즌II 프로젝트'의 일환으로 경기도가 올해 9월 처음 '추석특집 라이브 쇼핑 특별 기획전'에 이어 시행하는 사업이다.

도는 이번 기획전을 비롯해 추후 경기도가 육성한 1인 크리에이터들, 경기도 책 생태계 활성화를 위해 경기도가 발굴한 작가 31인, 경기도 동네책방 등이 참여한 우수 문화콘텐츠 기획전을 연속으로 기획해 진행할 예정이다.

