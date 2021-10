[아시아경제 공병선 기자] 최근 여러 논란에 휘말리고 있는 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수과 관련해 불법 도청 관련 고발 민원도 경찰에 접수됐다.

15일 서울경찰청은 국민권익위원회 국민신문고를 통해 심 선수의 불법 도청 관련 사안이 접수돼 서울경찰청으로 이첩됐다고 설명했다. 아직 배당될 곳은 정해지지 않았다.

해당 민원엔 심 선수가 평창동계올림픽 당시 다른 사람의 대화를 몰래 녹음했다면서 이를 처벌해달라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

앞서 한 매체는 심 선수와 코치 A씨 간 메신저 대화 내용을 보도했다. 해당 매체는 심 선수와 코치 A는 최민정 선수가 감독에게 어떤 말을 하는지 듣기 위해 녹음해야겠다는 취지의 대화를 했다고 전했다.

