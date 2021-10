[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆부이사관

▶공직복무관리관실기획총괄과장 김홍수 ▶인사과장 박상철 ▶재난안전관리과장 박용우 ▶고용정책과장 백승일 ▶조세심판원 심판조사관 정정회

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr