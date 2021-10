소공연 "소상공인 '일방적 희생양' 되는 방역 정책 마지막 되길"

수도권 식당·카페 영업시간 제한 '유감'

"11월 단계적 일상 회복 현실화 돼야"

"손실보상 제외 업종, 현금성 지원 절실"

[아시아경제 김보경 기자] 소상공인 업계는 15일 정부의 코로나19 방역 조치가 일부 완화된 점을 긍정적으로 평가했지만, 수도권 지역 식당·카페의 영업시간 제한 유지에 대해선 유감의 뜻을 밝혔다.

소상공인연합회는 이날 정부의 거리두기 연장 방침과 관련해 논평을 내고 "수도권 4단계, 비수도권 3단계 등 사회적 거리두기 조치가 또다시 2주간 연장됐다"며 "소상공인들이 일방적 희생양이 되는 방역 정책의 마지막이 되길 바란다"고 말했다.

이들은 "백신 접종 완료자를 포함해 수도권 최대 8명, 비수도권 최대 10명까지 다중이용시설에서 모임이 허용된 것과 함께 비수도권 지역 영업시간 24시까지 확대, 숙박시설의 객실 운영제한 해제 등 방역조치가 완화된 것에 대해 긍정적으로 평가한다"고 했다.

또한 "김부겸 총리가 위드코로나 전환시기를 기존 방침보다 앞당겨 11월부터 단계적 일상 회복을 언급한 부분도 긍정적으로 평가하며 이 부분이 조속히 현실로 이뤄지기를 바라는 바"라고 했다.

다만 "수도권 지역 식당, 카페 등의 영업시간이 현재 그대로 10시까지로 제한된 것은 유감스러운 부분"이라며 "이번 거리두기 연장 조치가 소상공인들이 일방적 희생양이 되는 방역 정책의 마지막이 되길 바란다"고 밝혔다.

이어 "손실보상법에서 제외된 숙박, 여행, 전시, 체육시설 등 사각지대 업종에 대한 지원 방안은 우리 사회의 큰 숙제"라며 "정부 각 부처의 기금 활용 등 손실보상 사각지대 업종에 손실보상에 준하는 현금성 지원이 절실하다"고 강조했다.

끝으로 "소상공인연합회는 일상회복위원회에서 영업시간 보장과 관련된 소상공인·자영업자의 의견을 전달할 예정"이라며 "소상공인들이 체감할 수 있는 가시적이고 적극적인 대책을 정부에 촉구한다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr