이주열 "가계부채 급증은 집값 오른 영향 크다"

15일 국회 기획재정위원회 '한국은행' 국정감사

이 총재 "정책 의지만으로 되는 것 아냐" 해명

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재가 집값 상승 영향으로 가계부채가 급증했다고 밝혔다.

이 총재는 15일 기획재정위원회 한은 국정감사에 출석해 가계부채 증가 원인과 관련해 "가계부채가 급증한 여러 이유가 있겠지만, 가격이 오른 이유도 상당히 크다고 본다"고 답했다.

추경호 국민의힘 의원이 "가계부채의 원인은 부동산 가격 폭등인데, 이 총재도 위험선호, 차입에 의한 수익 추구 등을 말하며 국민을 탓한 것 아니냐"고 묻자 그는 "거래량이나 LTV(주택담보대출비율)가 동일하다는 전제 아래 부동산 가격 상승에 따라 가계부채 규모가 커진 점도 있다"고 인정했다.

이 총재는 "가계부채를 잡기 위해선 주택시장이 안정돼야 한다는 의견에 전적으로 동의한다"라고도 했다.

추 의원은 앞서 지난해 7월 이 총재가 "정부 (부동산) 대책을 보면 주택시장 안정화 의지가 상당히 강력하다는 것을 보여줬다. 특히 다주택자 투기수요를 억제하는 데는 분명히 효과가 있을 것으로 생각한다. 그만큼 앞으로 주택 가격의 추가 상승 가능성은 상당히 제한적일 것으로 본다"고 말한 사실도 문제로 삼았다. 이 총재의 전망이 어긋난 것을 지적한 것이다.

이 총재는 "전망을 했다기보다 당시 발언의 핵심은 '정부의 정책 의지가 저렇게 강하니까 부동산 가격에 왜 영향을 안 주겠느냐'는 것이었다"며 "정부의 부동산 관련 정책 의지가 워낙 강했기 때문에 영향을 줄 것으로 봤던 게 사실이지만, 청와대가 사과까지 한 걸 보면 '정책 의지만으로 되는 건 아니구나' 그런 생각을 하게 된다"고 해명했다.

