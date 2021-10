김경욱 사장, 직접고용 문제 "근무제이원화 등 통해 차근차근 풀어갈 것"

국회 국토교통위원회 국정감사

"자회사에 구제 필요 의사 전달"

"부품 도입 관세면제 MRO경쟁력↑"

[아시아경제 이동우 기자] 김경욱 인천국제공항공사 사장은 취임 후 첫 국정감사에서 공사 비정규직의 정규직 직접 고용 과정에서 탈락한 일부 근로자 문제와 관련해 "근무제 이원화 등 시정을 통해 차근차근 풀어갈 것"이라고 밝혔다.

김 사장은 15일 인천국제공항 청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 공항 소방대원 및 야생동물통제관리요원 등 일부 근로자들의 근로계약 종료에 대해 "자회사에 정부정책 중 구제의 필요 의사를 전달하고, 이와 관련한 행정소송 1심 판결이 연말께 나오면 바로 정리가 될 것"이라며 이같이 말했다.

김 사장은 "일부 근로자의 직접 고용 탈락 문제와 관련해 인천국제공항공사 자회사도 충분히 공감하고 있다"고 덧붙였다.

박상혁 더불어민주당 의원이 인천국제공항공사와 스카이72골프앤리조트(스카이72)의 골프장 명도소송 논란과 관련해 소송이 완료될 시점의 공사가 떠안을 손실 가능성을 묻자 김 사장은 "올해 새 사업자가 영업을 했으면 토지임대료 등 537억원의 납부가 예상돼 총 380여억원의 추가 수입을 기대했지만 손실을 보고 있다"고 설명했다.

또 인천공항의 국내 항공 MRO(항공정비) 사업 유치와 관련해 김교흥 더불어민주당 의원이 "인천공항 MRO 단지가 자유무역지대로 지정돼야 경쟁력을 갖출수 있지 않느냐"는 질의에 대해서는 "부품 등을 도입할 때 관세 면제가 돼야 해외 MRO 단지와 비교해 경쟁력을 유지할 수 있다"고 대답했다.

반면 하영제 국민의힘 의원은 인천국제공항공사가 MRO 단지에 이스라엘 국영항공방위사업(IAI)와 화물개조기 생산기지를 유치한 것은 현행법 위반이라고 지적했다. 하 의원은 "공사와 IAI의 투자합의각서(MOA) 체결은 공사의 역할이 단순 부지제공이 아니다"라며 "격납고, 인프라 항공시설을 제공하고 있어 현행법 위반"이라고 강조했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr