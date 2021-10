강남제비스코, 볼빅과 이색 콜라보…"시니어 골퍼에 추억 선사"

[아시아경제 이준형 기자] 강남제비스코의 페인트 브랜드 제비스코는 골프 브랜드 볼빅과 협업해 골프공을 출시한다고 15일 밝혔다.

이번 협업으로 강남제비스코와 볼빅은 다양한 색상의 골프공을 제작했다. 시니어 골퍼들에게는 제비표 페인트의 추억을 상기시키고 젊은 세대에게는 레트로 감성의 골프공을 경험할 수 있도록 기획됐다. 골프공에 인쇄된 제비 심볼마크를 통해 타구 방향을 잡을 수 있어 골프의 재미를 높일 수 있다는 게 강남제비스코의 설명이다.

한정판으로 출시된 이번 제품은 12구 더즌팩과 볼마커가 포함된 4구 패키지로 구성됐다. 네이버쇼핑, 쿠팡, 카카오톡 선물하기 등 온라인 쇼핑몰에서 구입할 수 있다.

강남제비스코 관계자는 "올 초 이마트24 등과 제비표 페인트 콜라보를 진행소비자들에게 좋은 반응을 얻은 바 있다"면서 "볼빅과의 협업으로 골프장 이용객들에게 브랜드를 홍보할 수 있는 소중한 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

