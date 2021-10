전북도, 사회적 거리두기 2주 연장

도내 전역 사적모임 4명까지…예방접종완료자 예외 적용

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전라북도는 정부 방침에 따라 이달 18일부터 31일까지 2주간 사회적 거리두기를 연장한다고 15일 발표했다.

도에 따르면 거리두기 3단계 지역인 전주·군산·익산·완주혁신도시(갈산리)와 2단계 지역인 정읍·남원·김제·진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안·완주혁신도시(갈산리) 제외지역은 현 단계 그대로 2주간 연장한다.

이에 따라 도내 전 지역에서 사적모임은 접종 미완료자의 경우 4명까지만 허용되고, 예방접종완료자를 포함해 10인까지 사적모임이 가능하다.

이와 함께 식당·카페는 기존 3단계에서 22시 이후 운영제한이었으나, 24시 이후 운영제한으로 완화된다.

종교시설은 기존 3단계에서 수용인원의 20%고, 접종완료자는 수용인원 산정시 인원수에서 제외했으며 이를 현행 유지한다.

결혼식의 경우 2단계는 접종완료자를 151명까지 추가 가능하며, 3단계는 접종완료자를 201명 추가하여 최대 250명까지 가능하다.

또한 실내·외 체육시설은 그동안 적용했던 샤워실 운영제한이 이번에 해제된다.

대규모 스포츠 대회는 접종 완료자 등으로 최소인원이 참여하는 경우 개최를 허용한다.

이밖에 영업시간 제한 완화와 다중이용시설에 대한 방역수칙은 정부의 단계별 방역수칙을 따른다고 전북도는 밝혔다.

한편, 전북도는 11월 단계적 일상회복 체계 전환을 대비해 외국인 방역관리와 가을철 행락객이 많이 찾는 관광지와 주변 유흥업소를 중점 관리하기로 했다.

송하진 지사는 “11월 일상회복 전환에 대한 기대가 큰 만큼, 지금까지 자리를 지켜준 방역담당자와 도민들의 노고에 감사하며, 마지막이 될 2주간의 방역관리에 철저를 부탁드린다”고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr