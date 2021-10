위메프, 15일 하루 '반값데이' 행사…"독보적 가격 혜택 선보일 것"

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 15일 하루 '반값데이'를 열고 온라인 검색 최저가 대비 50% 이상 할인한 특가 상품을 모아 선보인다.

15일 단 하루 진행되는 반값데이 행사는 모든 딜의 1번 상품(옵션)은 온라인 검색 최저가 대비 50% 이상 할인된 가격에 판매한다.

반값보다 더 할인한 초특가 '타임세일'도 진행한다. 하루 동안 6번(0시, 9시, 11시, 14시, 16시, 18시) 시간대별 5개씩 총 30개 상품만 한정 수량 판매한다.

타임세일에서는 최근 쌀쌀해진 날씨에 필요한 간절기 의류를 특가에 구입할 수 있다. 주요 상품은 △9시 쁘띠뮤 하하레터링 상하복 외 가을 추천룩 △11시 푸마/아디다스 외 클래식 로고 후드티셔츠 △11시 온더리버 리엘 캐시 데일리 니트 △14시 메리바움 코듀로이 루즈 롱 원피스 등이다.

이밖에 △한경농협 햇감귤 4.5㎏ 로얄과 △락앤락 커브 나일론 면건지개 △GC녹십자 스마일렌 프리앤프로 바이오틱스19 30포 X 2통 △네이처리퍼블릭 블랙헤드 클리어 코팩 1+1 등 계절 과일, 건강식품 및 환절기 피부 관리 용품도 선보인다.

위메프 관계자는 "매월 반값데이를 통해 독보적인 가격 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라며 "평소 눈여겨 봤던 상품을 기존 온라인 최저가 보다 50% 이상 저렴한 가격에 구매할 수 있도록 큐레이션에도 집중할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr