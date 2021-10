[클릭 e종목]"와이엠텍, 친환경차 핵심 부품 제조"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 와이엠텍 와이엠텍 273640 | 코스닥 증권정보 현재가 38,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,450 2021.10.15 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 시장을 뒤흔든 애플카 이슈…아모센스·현우산업·와이엠텍 주목와이엠텍, 전기차 안전 핵심부품 '릴레이' 국산화…LG·SK·삼성 동반성장 close 에 대해 ESS, 전기차, 수소차 핵심 부품 제조업체라고 15일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

와이엠텍은 2004년 설립된 EV Relay 전문 제조 기업이다. EV Relay는 ESS, 전기차, 충전기, 태양광 인버터 등에 들어가는 필수 장치로 전기접점을 물리적으로 차단해 전기에너지의 전달과 차단을 제어하는 역할을 한다.

김재윤 연구원은 "EV Relay는 소수기업이 과점하고 수입에 의존하는 제품으로 우주왕복선에 장착되기 위해 개발된 장치인 만큼, 미국과 일본의 소수 기업이 산업 생성 초기부터 시장을 과점하고 있다"며 "소수의 기업이 생산하며 기술적인 진입장벽이 높은 고마진 제품"이라고 설명했다.

김재윤 연구원은 "와이엠텍은 전기차용 EV Relay 시장에서도 빠른 성장이 기대되는데 현재 청주공장의

가동률은 94% 수준으로 공모자금을 통해 전기차용 EV Relay 쪽 생산량을 증설할 예정"이라며 "미국과 유럽 및 중국 시장을 타겟으로 함. 증설이 완료되면 연간 생산량은 약 76만개 수준으로 기존 대비 75% 이상 증가될 것"이라고 내다봤다.

올해 실적의 경우 매출액 283억원에 영업이익 75억원을 기록할 것으로 전망했다. 전년 대비 각각 66%, 67% 증가다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr