롯데온, 가을 맞아 캠핑 기획전…최대 15% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 17일까지 캠핑 시즌을 맞아 ‘가을 캠핑전’을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 행사에서는 캠핑텐트, 테이블, 화로대 등 다양한 캠핑용품을 최대 15% 할인 판매한다.

롯데온은 다양한 종류의 텐트를 선보인다. 대표 상품으로 코베아 4패밀리 대형 캠핑텐트, 패스트캠프 아이두젠 마운트프로 차박 도킹 돔타프, 패스트캠프 아이두젠 핵사타프 등을 판매한다.

최근 코로나19 사태가 장기화되면서 캠핑을 취미생활로 즐기는 사람들이 늘어나고 있다. 롯데온에 따르면 지난달 캠핑 관련 매출은 124.3% 증가했다.

롯데온 관계자는 “캠핑 열풍 초기에는 모든 장비가 준비된 글램핑이나 간단한 용품만으로 가볍게 캠핑을 시작했으나, 최근에는 다양한 장비를 구매하며 본격적으로 캠핑을 시작하는 사람들이 점차 늘고 있어 이번 행사를 기획했다”고 말했다.

