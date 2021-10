미 신규 실업수당 청구 29만건…코로나19 사태 이후 ‘최저’

지난해 3월 이후 최저치, 계속 실업수당 청구 건수도 감소

[아시아경제 김희윤 기자] 미국의 지난주(10월 3∼9일) 신규 실업수당 청구가 30만 건 미만으로 줄어 코로나19로 인한 팬데믹 이후 최저치를 기록했다.

14일(현지시간) 미국 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 29만3천 건으로 직전 주 대비 3만 6000건이 줄었다고 밝혔다.

이는 지난해 3월 14일 집계된 25만6000건 이후 최소치다. 4주 이동평균 청구 건수 또한 33만4250건으로 전주 대비 1만500건 감소했다. 앞서 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 32만 건을 크게 밑도는 수치다.

2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수도 259만3000건으로 전주 보다 13만4000건 감소했다. 이 또한 지난해 3월 이후 최소치를 기록했다.

코로나19 팬데믹 이후 실업수당 청구 건수가 최저치를 기록함에 따라 일각에서는 미국 고용시장이 개선세에 접어든 것으로 분석했다.

