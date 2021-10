글로벌텍스프리, 122억원 조달…"최대주주 책임경영 강화"

[아시아경제 유현석 기자] 국내 택스리펀드 1위 기업인 글로벌텍스프리 글로벌텍스프리 204620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,740 전일대비 20 등락률 -0.53% 거래량 724,005 전일가 3,760 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일글로벌텍스프리, 온다패션 지분 인수…"명품 유통사업 진출"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (이하 GTF)는 최대주주 및 우호지분으로 있는 특수관계인 등을 대상으로 122억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 14일 밝혔다.

이번 전환사채의 전환가액은 주당 3782원이다. 표면이자율 0%, 만기이자율 2%로, 납입일은 오는 10월 29일이다.

이번 발행은 지난 2020년 이후 전세계적으로 코로나19 팬데믹의 영향이 지속되면서 GTF의 2년 연속 적자가 예상되는 상황에서 최대주주의 책임 경영 강화 및 사업다각화 등을 위한 자금 유동성 확충을 위한 결정이다.

GTF는 2019년 연결기준 영업이익 69억원을 기록한 이후, 지난해 코로나 팬데믹의 영향으로 실적이 급격히 악화되면서 영업손실 114억원, 올해는 반기까지 영업손실 64억원을 기록하고 있다.

강진원 GTF 대표는 “이번 전환사채 발행 결정은 코로나 팬데믹 상황이 2년째 장기화 되면서 당사의 재무안정성과 성장성에 대한 시장의 우려를 불식하고, 최대주주의 강력한 책임경영 의지와 향후 광범위한 신규사업을 위한 유동성 확보의 일환으로 결정한 것”이라며 “충분한 자금 여력을 통해 미래 성장 동력이 될 수 있는 신사업 투자 및 사업다각화를 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

