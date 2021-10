[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수소방서에 여수국가산단에 발생하는 특수화재에 대응하기 위하여 재난맞춤형 고성능 화학차가 도입된다.

이번에 새롭게 화학119구조대로 배치된 ‘고성능 화학차’는 물10,000리터, 폼 소화약제 1,000리터가 탑재된다. 특히, 방수포 유효 방사 최대거리가 90미터로 대형화재 발생시 신속한 대응과 안전한 화재 진압을 할 수 있다.

김창수 서장은 “고성능 화학차 배치로 화재 대처 능력이 한층 더 보강됐다”면서 “국가산업단지 재난 발생시 발 빠르게 대응할 수 있도 효과적인 방안을 지속적으로 모색해 나가겠다.”고 말했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr