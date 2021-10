광주대 뷰티미용학과, 어르신 장수사진 봉사활동 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 뷰티미용학과 학생들이 어르신 장수사진 프로젝트에 참여해 헤어·메이크업 봉사활동을 펼쳤다고 14일 밝혔다.

광주대 뷰티미용학과는 정기적으로 지역사회와 연계해 머리염색 및 헤어, 메이크업, 네일케어 등 재능기부를 통한 봉사활동을 진행하고 있다.

이번 봉사활동에는 김진숙 석과 교수가 임장 지도를 진행, 뷰티미용학과 4학년 주수민·정남주 학생 등 7명이 참여했다.

‘대한민국 미용명장 1호’인 김진숙 석좌교수는 광주대 출신으로 부산 영산대 교수를 거쳐 모교에서 후학 양성에 힘쓰고 있으며 실업계 고등학교 1급 국정교과서 ‘헤어미용’ 집필과 2000년 직능인 분야 신지식인, 머리카락 재활용을 통한 국내외 최초 ‘헤어아트 창시자’로 알려져 있다.

특히 20여 년 동안 매월 어려운 이웃을 찾아 머리염색과 커트 등의 봉사활동을 이어오며 지역사회에 훈훈함을 전하고 있다.

김은실 광주대 뷰티미용학과장은 “학생들이 헤어분야 대가인 대한민국 1호 명장 김진숙 석좌교수의 부임을 통해 많은 것을 배우고 다양한 봉사활동을 함께 진행하며 지역공동체 의식을 느낄 수 있는 기회가 될 것이다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr