야놀자, 인터파크 품는다…지분 70% 2940억에 인수

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자가 인터파크를 인수한다. 야놀자가 포스트 코로나 시대를 대비해 글로벌 여행시장 을 본격적으로 공략하고 있다는 분석이다.

야놀자는 여행·공연·쇼핑·도서 등 인터파크 사업부문에 대한 지분 70%를 2940억원에 인수한다고 14일 밝혔다. 이번 인수는 글로벌 플랫폼 기업들이 잠식하고 있는 해외 여행시장에 대한 공략의 일환이라는 점에서 의미가 있다는 게 회사 설명이다.

야놀자와 인터파크는 이번 인수를 통해 국내외 여가 산업 경쟁력을 강화하기 위해 적극 협력한다. 특히 야놀자는 인터파크 인수를 기점으로 글로벌 사업 확장에 박차를 가하겠다는 입장이다. 포스트 코로나 시대에 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 보이는 해외 여행시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해서다. 야놀자는 국내 여행업계와 상생하기 위해 다양한 협력·지원 프로그램도 검토 중이다.

야놀자의 글로벌 사업은 서비스형 소프트웨어(SaaS)에 집중돼 있었다. 이번 인수로 야놀자가 해외 여행 플랫폼 등과 자사 SaaS를 연계하는 등의 방안을 통해 차별화될 경쟁력을 갖출 수 있다는 평가다.

야놀자 관계자는 "이번 인수를 통해 해외 여행 수요에 선제적으로 대응하는 것은 물론 한 단계 성장할 수 있는 엔진을 보유하게 됐다"면서 "글로벌 SaaS 리더십을 확보하며 해외 여행시장을 성장시키는데 기여하겠다"고 말했다.

