[특징주]"'미르4' 동시접속 80만명" 위메이드, 20% 넘게 급등

위메이드가 14일 신작 게임 미르4 흥행 소식으로 20% 넘게 급등하며 52주 최고가를 경신했다.

위메이드는 이날 오전 10시20분 기준 코스닥 시장에서 전일대비 22.71%(2만600원) 상승한 11만1400원에 거래되고 있다. 장중 11만2900원을 기록하며 52주 최고가를 다시썼다.

앞서 이 회사는 이날 '미르4' 글로벌이 동시 접속자 수 80만명을 돌파했다고 밝혔다.

위메이드의 대표작 '미르의 전설2'가 2005년 세계 최초 동시 접속자 수 80만명을 기록해 기네스북에 등재되기도 했다.

위메이드는 지난해 11월 미르4 글로벌을 전세계 170여개국, 12개 언어로 선보였다. 글로벌 버전은 유틸리티 코인 '드레이코(DRACO)'와 'NFT(Non-Fungible Token)'을 통해 블록체인 기술을 경험할 수 있다.

장현국 대표는 "위믹스와 결합한 미르4가 중국 시장에서 미르의 전설2의 전설을 넘어, 글로벌 게임 시장 패러다임을 바꾸고 있다. 위믹스를 블록체인 게임의 기축통화로 만들겠다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr