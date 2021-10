"신세계·네이버 맞손 구체화" SSG닷컴, '네이버 장보기' 입점

14일 오후 7시부터 '네이버 장보기', 이마트몰 쓱배송 서비스 실시

네이버 페이, N포인트 등으로 적립 및 결제 가능

"고객층 확대 기대, 네이버도 장보기 경쟁력 제고 측면서 윈윈"

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 '네이버 장보기'에 입점해 상품 판매에 들어간다. 이는 지난 3월 신세계그룹과 네이버 간 지분교환 이후 진행되는 전략적 업무협력의 일환이다.

SSG닷컴은 네이버 장보기에 입점해 이마트몰 상품 배송에 나선다고 14일 밝혔다. 이로써 고객들은 오후 7시 이후부터 네이버 장보기에 접속해 SSG닷컴의 '쓱배송(주간배송)'을 이용할 수 있게 됐다. 이 경우 네이버 플랫폼을 통해 상품을 구매하게 되는 만큼, N포인트 사용이나 네이버페이 등 간편 결제 이용도 가능하다.

네이버 장보기로 구매할 수 있는 상품 역시 기존 SSG닷컴의 쓱배송과 동일하다. 고객이 입력한 주소지에 따라 SSG닷컴의 온라인 스토어(물류센터) '네오' 또는 집 근처 이마트 P.P(Picking & Packing)센터에서 배송된다.

SSG닷컴은 이번 네이버 장보기 입점을 통해 이용 고객 층을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 네이버 역시 국내 1위 온라인 장보기 서비스를 제공하는 SSG닷컴의 입점으로 플랫폼 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있게 됐다.

SSG닷컴은 본격적인 서비스 시작을 기념해 인기 장보기 품목을 특가로 판매하는 '네이버×이마트 국민템 행사' 등 구매 혜택을 제공, 인지도 제고에 적극 나선다는 방침이다.

이명근 SSG닷컴 그로서리담당은 "이번 네이버 장보기 입점은 차별화된 상품 경쟁력을 바탕으로 더 많은 잠재 고객에게 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 중요한 협업이 될 것으로 보인다"며 "늘어날 주문 수요에 대응하기 위해 전국 이마트 P.P센터의 배송 물량을 꾸준히 확대해 나가고 있으며, 향후 '트레이더스 쓱배송'과 '새벽배송'도 순차적으로 입점할 계획"이라고 말했다.

