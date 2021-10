[클릭 e종목]"한파 오며 가격 추가 인상"…한국가스공사 목표가 40%↑

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 48,150 전일대비 650 등락률 -1.33% 거래량 728,221 전일가 48,800 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다원자재값 급등에 날개 단 에너지株 close 에 대해 천연가스 공급비 변화에 의한 이익 조정과 유가 LNG 가격 상승이 영업흑자를 기대하도록 한다며 매수 투자의견을 유지하고, 목표주가를 6만2000원으로 종전보다 40.9% 상향한다고 14일 밝혔다.

올해 3분기 영업이익은 155억원으로 흑자 전환할 전망이다. 이 기간 매출액은 6조2000억원으로 전년대비 82.0% 증가할 것으로 예상된다. 가스판매량 개선 및 유가 상승에 따른 해외사업 매출이 증가할 것으로 전망된다. 해외사업은 LNG 가격 강세와 유가 상승으로 흑자 기조가 강화될 것으로 추정된다.

한국뿐만 아니라 중국과 유럽 등에서도 천연가스 재고 부족 이슈가 부상하고 있다. 지난해처럼 추운 겨울이 찾아올 경우 예상치 못한 가스가격 추가 상승이 확인될 수 있을 것으로 예상된다. 유재선 하나금융투자 연구원은 "러시아의 PNG가 유럽 수요를 일부 충당 가능해도 아시아 전력 및 난방 수요에 대응하는 공급은 충분 하지 않을 여지가 있다"며 "미수금 증가라는 악재와 결부될 수 있지만 아시아 LNG 가격 상승을 헷지할 수 있는 자산으로 가치가 부각될 가능성이 높다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr