한남대 국어문화원, ‘우리말·문화 활성화 기획안’ 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대 국어문화원은 올해 한글날 575돌을 기념해 ‘우리말과 문화 활성화를 위한 기획안 공모전’을 개최한다고 14일 밝혔다.

공모전은 문화체육관광부 주최, 한남대 국어문화원 및 사단법인 국어문화원연합회 주관으로 열린다. 우리말 활성화를 위한 다양한 아이디어를 선발한다는 게 공모전 개최 취지다.

‘다문화 가정을 위한 우리말·글 활성화 방안’을 주제로 열릴 이 공모전은 내달 14일까지 기획안을 접수한 후 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 우수 기획안을 선정하는 순으로 진행된다.

대학은 최우수상자에게 문화상품권 100만원, 우수상 50만원, 장려상 30만원 등 부상과 상장을 수여할 계획이다.

신청은 국어문화원 홈페이지 또는 공모전 홈페이지에서 참가 신청양식을 내려 받아 작성해 제출하는 것으로 가능하다.

한남대 국어문화원 관계자는 “공모전을 통해 다문화 가정의 언어환경을 개선할 수 있는 다양한 의견이 접수될 수 있길 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr