강성태, 곽상도 아들 언급 "노벨상 상금이 13억…퇴직금 50억, 얼마나 회사생활 잘하신건지"

"이것만 보면 청년들 살기 좋은 나라…근데 출산율은 왜 떨어지나"

[아시아경제 박현주 기자] 이른바 '공부의 신'으로 알려진 강성태가 곽상도 무소속 의원 아들의 퇴직금 50억 논란과 관련해 "비결을 알고 싶다"며 비판의 목소리를 높였다.

강성태는 12일 자신의 유튜브 채널에 '25살 6년 근무 퇴직금 50억'이라는 제목의 영상을 올려 "제가 순수 공부 이야기할 시간도 부족한데 이 이야기 잠깐만 하고 가겠다"고 말문을 열었다.

그는 "6년 일하고 대리로 퇴사하신 분이 계신다. 그런데 퇴직금이 50억원이다. 회사 생활을 얼마나 잘하신 건지"라며 곽 의원 아들의 퇴직금 논란을 에둘러 비판했다.

강성태는 "(50억원이 얼마나 큰 돈인지) 잘 안 와 닿죠"라며 "며칠 전 노벨상 수상자를 발표했다. 전 세계 인류 발전에 가장 기여하신 분들(에게 수여하는) 노벨상 상금이 13억원"이라면서 "제가 영어 참고서 많이 냈다. 영어 단어에 영어 문법, 영독해 전부 1위 찍었고 국세청 납세 표창까지 받았는데 (수입을) 다 합쳐도 미치지도 못한다"고 설명했다.

그러면서 강성태는 곽 의원 아들을 섭외해달라는 요청을 많이 받았으나 섭외가 쉽지 않았다고 고백했다.

이어 박성민 청와대 청년비서관을 언급하며 "전에 특별한 경력 없이도 기적처럼 1급 공무원에 합격하신 분이 계셨다. 청년비서관이시니까 청년을 위해 꼭 좀 (영상에) 출연해달라고 요청드렸었는데 연락이 없다. 섭외가 참 쉽지가 않다"고 밝혔다. 지난 6월 박 청년비서관은 25세의 나이로 청년 비서관에 채용돼 특혜 채용 논란이 불거진 바 있다.

강성태는 "(곽 의원의 아들과 박 비서관) 두 분 모두 25살에 취업하신 건데, 25살에 1급도 되고 퇴사할 때 막 50억원도 받고, 이것만 보면 청년들이 가장 살기 좋은 나라다. 근데 출산율은 왜 떨어지는 거야"라고 비꼬았다.

한편 강성태는 지난 2019년 8월 자신의 유튜브에 '대한민국이 언제부터 신분제 사회였습니까'라는 영상을 올려 조국 전 법무부 장관 딸의 부정입학 의혹에 대해 비판한 바 있다. 또 지난 6월23일에는 '25살 대학생이 청와대 1급 공무원 합격하는 법'이라는 제목의 영상을 통해 박 청년비서관의 특혜 채용 의혹을 언급했다.

이를 두고 일부 여권 지지자 및 누리꾼들은 강성태가 최근 곽 의원 아들의 퇴직금 논란과 관련해 입장 표명을 하지 않자 '선택적 분노가 아니냐'는 지적을 쏟아냈다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr