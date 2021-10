스튜디오산타클로스, 단독 배급 영화 ‘강릉’ 예고편 공개

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,065 전일대비 640 등락률 -17.27% 거래량 9,166,007 전일가 3,705 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 오징어게임 명성 이어갈 ‘마이 네임’, 부산국제영화제서 호평지지율 따라 껑충...대선 테마 수혜 종목 확인!스튜디오산타클로스, 왓챠에서 ‘그린나이트’ 29일 단독 공개 close 는 하반기 기대작 범죄 영화 ‘강릉’이 티저 예고편 영상을 공개했다고 13일 밝혔다.

스튜디오산타클로스에서 단독 배급하는 영화 ‘강릉’은 오는 11월 개봉 예정으로, 배우 유오성과 장혁이 주연으로 출연한다. 강릉 최대의 리조트 건설을 둘러싸고 서로 다른 조직이 품은 야망과 음모에서 비롯된 배신을 그린 범죄 액션 영화다.

영화의 주연을 맡은 배우 유오성과 장혁은 일찍이 적대 관계로 출연한다고 예고해 관객들의 기대를 받았다. 두 배우는 지난 2015년 드라마 ‘장사의 신 ? 객주 2015’에서도 대립 구도를 형성한 바 있어 이번 영화에서는 어떤 대립 관계를 갖을지 관객들의 귀추를 모으고 있다.

스튜디오 산타클로스 관계자는 “최근 OTT 플랫폼을 통해 소속 배우들을 알리고, 다양한 장르의 드라마, 영화 제작 및 배급을 통해 적극적으로 사업을 확장하고 있다”며 “이번에 배급을 맡은 ‘강릉’ 또한 웰메이드 범죄 액션 영화의 진수를 보여줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “향후에도 연기파 배우 집합소의 명성을 이어갈 수 있도록 지속적인 배우 육성은 물론, OTT 플랫폼과의 협업, 콘텐츠 제작 및 투자 배급 등 K-콘텐츠 산업을 선도할 수 있도록 기업가치를 신장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 스튜디오 산타클로스가 제작한 넷플릭스 시리즈 ‘마이 네임’은 오는 15일 본편 공개를 앞두고 있으며 부산국제영화제 ‘온스크린’ 섹션에서 월드 프리미어 작으로 최초 공개돼 관람객들의 호평이 이어지고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr