[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크의 제니가 파격적인 의상으로 근황을 알렸다.

최근 제니는 자신의 1인스타그램에 "에펠 타워를 보지 않고서 파리를 떠날 수 없다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 제니는 검은색 속옷과 누드톤의 상의, 청바지를 입고 포즈를 취하고 있다.

이를 본 글로벌 팬들은 "세상에 so hot" "정말 완벽하다" "아름답다" "귀엽다" 등의 반응을 보였다.

한편 제니는 파리 패션위크 참석을 위해 프랑스 파리로 출국했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr