日 기시다 "한국이 징용문제 해결책 내도록 요구할것"

[아시아경제 김수환 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 강제징용 문제와 관련해 한국이 해결책을 내도록 요구할 방침이라며 기존 입장을 재확인했다.

기시다 총리는 13일 참의원 본회의에서 오쓰카 고헤이 국민민주당 의원의 한일 관계 등에 관한 질문에 대해 "일한 관계는 매우 엄중한 상황에 있지만 이대로 방치할 수는 없다"며 "나라와 나라의 약속을 지키는 것은 국가 간 관계의 기본"이라고 답했다.

그는 "일한(한일) 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위해 옛 한반도 출신 노동자(강제징용 피해자) 문제에 관해선 한국 측이 '일본 측이 받아들일 수 있는 해결책'을 조기에 내놓도록 강하게 요구하겠다"고 밝혔다.

이는 조선인 강제 동원 문제가 1965년 한일 청구권 협정 등으로 모두 해결됐다는 기존 일본 정부의 입장을 그대로 재확인한 것이라는 해석이다. 일본 측은 이를 근거로 기업의 배상 책임을 인정한 한국 대법원의 판결이 국제법 위반이라고 반발해왔다.

기시다 총리는 취임 후 미국, 중국, 러시아 등 각국 정상과 신속하게 전화 회담을 하고 북한의 일본인 납치 문제에 관한 견해를 전달했다고 덧붙였다.

그는 "미국 (조) 바이든 정권을 비롯한 관계국과 긴밀하게 협력하면서 나 자신이 김정은 (북한 국무)위원장과 직접 마주할 기회를 놓치지 않고 모든 힘을 다해 임하겠다"고 강조했다.

