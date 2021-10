"반년 내 일상회복 기대" 미국인 13% 불과

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령이 코로나19 대응에서 신뢰도를 잃었다.

12일(현지시간) 악시오스와 여론조사 기관 입소스가 지난 8~11일 성인 1015명을 조사한 결과 '최근 6개월 이내 코로나 이전의 삶으로 돌아갈 것'이라는 응답은 13%에 불과했다.

이는 지난 6월 같은 조사 당시 36%에 달하던 응답과 비교해 절반 넘게 급락한 수치다. 1년 안에 일상으로 돌아갈 것이라는 답변은 9%에 불과, 넉 달 전(30%)에 비해 3분의1 토막이 났다.

지난 6월 당시 '6개월 내 일상 회복'을 기대한 65%가 바이든 대통령을 신뢰했지만 이번 조사에선 44%만이 신뢰한다고 했다.

클리프 영 입소스 공공부문장은 "바이든 대통령이 기대 게임에서 지고 있다"며 "델타 변이가 사람들의 삶에 영향을 미쳤고, 이는 기대치의 조정으로 이어졌다"고 했다.

팬데믹뿐만 아니라 아니라 아프가니스탄 사태, 인플레이션 등 각종 악재에 직면한 바이든 대통령이 풀어야 하는 핵심 과제는 코로나19라는 분석이 나온다.

CNN은 "팬데믹 이후 벌어진 문제들을 수습하기 위해 바이든 대통령이 선출됐지만 사실상 만족스러운 성적표를 제시하지 못했다"면서 "민주당 내에서 중간선거에 대한 비관적 전망이 비등하고 있다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr