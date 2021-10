군산·양산 등 노후 구도심 주거환경 개선한 ‘신 주거타운’ 인기

[아시아경제 류태민 기자] 노후화된 구도심을 중심으로 신(新)주거타운의 새 아파트에 대한 관심이 높아지고 있다. 택지지구, 도시개발사업 등은 교통,교육, 상업 등 전반적인 생활편의시설을 체계적으로 계획해 쾌적한 주거환경이 갖춰지기 때문이다.

13일 경남 진주시 KTX진주역 일대를 개발하는 신진주역세권이 신흥주거지로 떠오르며 진주시 평균 집값을 상회하고 있다. KB국민은행 리브부동산 시세자료에 따르면 신진주역세권이 위치한 진주시 가좌동 아파트의 평균 매매가격은 3.3㎡당 1118만원으로, 진주시 평균 아파트 가격(3.3㎡당 682만원)보다 3.3㎡당 436만원 높은 수준이다.

지방 실수요자들도 새롭게 조성되는 주거지로 몰리는 분위기다. 올 초 전북 군산시 디오션시티에 분양된 '더샵 디오션시티 2차' 아파트는 462가구(특별공급 제외) 모집에 2만7150명이 몰리며 평균 58.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난 7월 경남 양산 사송신도시에 공급된 '양산 사송 더샵 데시앙 3차'도 225가구(특별공급 제외) 모집에 1만1008명이 청약하며 평균 48.9대 1의 경쟁률을 나타냈다.

권일 부동산인포 리서치팀장은 "수도권에서 불던 신도시 등의 열풍이 지방까지 이어지고 있고, 개발 이후 구도심보다 생활인프라가 체계적으로 잘 갖춰지기 때문에 주거만족도도 높다"며 "올 하반기 지방에서 내 집 마련을 하고자 하는 예비 청약자들은 신흥주거지로 자리매김할 지역을 유심히 살펴보고, 분양하는 아파트에 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.

전북 군산에서는 우미건설이 '군산신역세권 우미린 센텀오션'을 분양한다. 군산신역세권 D-2블록에 위치하며 전용면적 84~101㎡, 660가구 규모다. 인근에 이마트, 롯데몰 등 군산 구도심의 인프라를 공유할 수 있고 군산신역세권 중심상업용지와도 가깝다.

이 외에도 제일건설은 이달 경남 양산 사송신도시에 '사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크' 452가구를, 한라는 연내 경남 김해 내덕지구 46블록에 '김해 내덕지구 한라비발디(가칭)' 442가구를 분양할 예정이다.

