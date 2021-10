[포토] 본격 대선 행보 시작한 심상정

[아시아경제 윤동주 기자] 정의당 대선 후보로 선출된 심상정 의원이 13일 서울 동작구 국립서울현충원 학도의용군 무명용사탑을 찾아 참배하고 있다.

심 후보는 성남 모란공원과 동작동 국립현충원을 참배하면서 대선 후보로서의 공식 일정을 시작했다.

결선투표 끝에 이정미 전 대표를 2.24%p 차이로 이긴 심 후보는 이번 대권 도전이 통상 네번째이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr