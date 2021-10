매드포갈릭 X 달려라 방탄, SNS 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 매드포갈릭이 방탄소년단 자체 예능 프로그램인 ‘달려라 방탄(RUN BTS)’에 메뉴 협찬을 진행하고, 방탄소년단 멤버들이 먹은 매드포갈릭 메뉴 이용권을 증정하는 SNS 댓글 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난 5일 네이버 브이라이브(VLIVE)와 위버스(Weverse)를 통해 공개된 달려라 방탄 154화 '피날레1' 편에서 방탄소년단 멤버들이 맛있게 먹은 매드포갈릭 메뉴 중 가장 먹어보고 싶은 메뉴 이미지에 댓글을 남기면 추첨을 통해 메뉴 이용권 1매를 증정하는 이벤트다. 매드포갈릭 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤 원하는 메뉴 이미지에 댓글로 먹어보고 싶은 이유를 작성하면 참여가 완료되며, 총 20명에게 제공될 예정이다.

달려라 방탄에 제공된 매드포갈릭의 메뉴로는 매드포갈릭의 시그니처 피자인 갈릭 스노잉 피자를 비롯해 고르곤졸라 피자, 갈릭 시즐링 라이스, 갈릭 스테이크 등 갈릭의 다채로운 맛을 느낄 수 있는 시그니처 메뉴들로 구성됐다.

이벤트의 당첨자는 오는 15일 개별 DM으로 확인할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr