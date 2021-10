생수도 '에코 프리미엄' 대세…신세계푸드 ‘저스트워터’ 불티

[아시아경제 임혜선 기자] 세계적으로 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제가 대두되고 있는 가운데 생수도 친환경적 가치를 담은 ‘에코 프리미엄’ 제품이 주목받고 있다.

12일 신세계푸드에 따르면 수입유통 중인 생수 ‘저스트워터(Just Water)’의 3분기 판매량은 전 분기 3만병 대비 약 30% 증가한 4만병을 넘어섰다. 앞서 지난해 9월 1차 테스트에서는 물량 5000병이 판매됐다. 올해 2분기 2차 테스트 판매물량은 3만병을 넘어섰다.

저스트워터는 영화배우 윌 스미스와 그의 아들인 제이든 스미스가 공동으로 설립한 브랜드다. 호주의 자연 용천수를 담은 약알칼리성 미네랄 워터로 제조과정에서 탄소 배출을 감소시키기 위해 세련된 디자인의 친환경 패키지를 적용했다.

실제 저스트워터 패키지의 82%는 나무와 사탕수수 등 식물성 기반 소재를 사용해 만들어졌다. 또한 기존 유사한 크기의 플라스틱 병 대비 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량도 74% 낮다. 병 내부에도 환경 호르몬이 없는 필름을 사용했다.

저스트워터의 인기는 물 맛과 품질 뿐 아니라 친환경 가치를 더했다는 내용이 지속 가능한 소비를 중시하는 MZ세대를 중심으로 SNS를 통해 입소문이 퍼진 것이 주효했다고 신세계푸드는 분석했다. 실제 저스트워터는 지난 6월 사회관계망서비스(SNS)를 통해 진행한 라이브 방송에서만 2만개가 팔렸다. 신세계푸드는 4분기에는 저스트워터 판매목표를 10만개로 높이고 SSG닷컴, SNS, 라이브 방송 등 다양한 온라인 채널을 통해 판매 확대에 나선다는 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr