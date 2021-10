[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 홈쇼핑 업계 최초로 협력업체에 ‘미세플라스틱 시험’을 지원한다고 13일 밝혔다.

SK스토아는 협력업체가 한국건설생활환경시험연구원(KCL)에 미세플라스틱 시험을 의뢰하면 지원대상 여부를 확인하고 검사를 받을 수 있도록 돕는다. 해당 비용은 모두 SK스토아가 부담한다. 이는 협력업체가 미세플라스틱이 없는 안전한 제품을 만들 수 있도록 선제적으로 지원해 판매 상품에 대한 소비자의 불안감을 해소하기 위함이다.

SK스토아 관계자는 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영은 지속 가능한 발전을 추구하는 기업의 가치이자 경쟁력이 됐다”며 “정부의 친환경 정책에 따른 유통 경쟁력을 강화하고, 무엇이든 고객이 믿고 살 수 있도록 하는데 만전을 기하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr