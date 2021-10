SSG닷컴, 아름다운가게와 일일 바자회…"득템과 기부를 동시에"

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 14일 아름다운가게 송파가락점과 양재점에서 일일 바자회 행사 ‘아름다운특별전’을 연다고 13일 밝혔다.

이번 행사에서는 소비자의 단순 변심에 의해 회수돼 실사용에는 문제가 없는 리퍼 가전부터 패션, 잡화 이월상품까지 총 700여 종을 정상가보다 최대 70% 저렴한 수준에 매장에서 판매한다.

애플 에어팟, 노브랜드TV 등 인기 상품 위주로 5000만원 어치를 준비해 준비했다. 또한 올해 상반기 임직원으로부터 기증받은 도서 1100권 역시 1000원대부터 선보인다. 수익금 전액은 재단법인 아름다운가게에 기부할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 아름다운특별전을 통해 기부와 쇼핑을 동시에 할 수 있는 기회를 마련했다”며 “앞으로도 의미 있는 사회공헌 프로그램을 전개해 쓱닷컴만의 나눔 문화를 만들어나가겠다”고 말했다.

