[아시아경제 이민우 기자] 에스퓨얼셀 에스퓨얼셀 288620 | 코스닥 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 52,153 전일가 31,950 2021.10.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나현대차 '수소사회' 비전 공개?? 수소차 관련 숨어있던 역대급 핵심株 대공개!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 은 지분 100%를 보유한 자회사 제일연료전지발전소를 흡수합병한다고 12일 공시했다. 합병 비율은 1(에스퓨얼셀)대 0(제일연료전지발전소)이며 합병 기일은 오는 12월14일이다.

회사 측은 "경영자원 통합을 통한 비용절감 및 경영효율성 증대를 위해 흡수합병을 결정했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr