[포토] 현아 긴 머리카락 '싹둑'

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 근황을 전했다.

현아는 12일 인스타그램에 "잘가"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 현아는 단발로 변신한 모습이다.

한편 현아는 가수 던과 6년째 공개 열애 중이다. 지난달 9일 듀엣 앨범 [1+1+=1]을 발매하고 타이틀곡 '핑퐁'으로 활동했다.

