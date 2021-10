[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 지소연이 바디 프로필 사진을 공개했다.

지소연은 12일 본인의 인스타그램을 통해 "평생 다이어트를 해야한다라는 강박을 갖고 살았던 지난 시절 계획적인 식단 관리와 운동이라기 보다는 전날 안먹고 덜먹고 굶는 것이 다이어트였었는데 남편과 함께 운동하고 건강한 식단을 함께 했더니 몸무게의 변화보다 근력의 변화와 체지방의 변화가 눈에 보이게 달라지더라구요"라는 긴 글과 함께 몇 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 수영복을 입고 있는 지소연은 구릿빛 피부와 탄탄한 몸매를 뽐내고 있다.

한편 지난 2017년 결혼한 지소연, 송재희 부부는 현재 SNS와 유튜브 채널 '열쩡부부'를 통해 대중과 소통하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr