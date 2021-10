권태신 전경련 부회장, ERIA 2021 온라인 이사회 참석

[아시아경제 정현진 기자] 권태신 전국경제인연합회 부회장이 12일 인도네시아 자카르타에 본부를 두고 있는 ERIA 2021년 온라인 이사회에 한국 대표로 참가했다.

ERIA는 '동아시아 경제협력개발기구(OECD)'를 지향하는 싱크탱크로서 2007년 동아시아정상회의(EAS)에서 설립이 결정돼 2008년 출범했으며 아세안 및 동아시아 경제통합 연구, 정책 제언 등을 통해 아세안 사무국의 정책기능을 지원하고 있다.

현재 ERIA 이사회에는 한국 등 16개국이 참여하고 있다. 참여국은 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 아세안 10개국과 일본, 중국, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드다. 권 부회장은 2014년부터 한국 대표로 이사로 선임된 이후 약 7년 간 활동하고 있다.

권 부회장은 '코로나19의 글로벌·아시아 경제 영향'을 주제로 열린 올해 이사회에서 "코로나19 글로벌 경제위기 발생 후 더욱 심화된 아시아 역내 보호주의 확산 방지대책과 기업인 출입국 절차 완화방안을 ERIA가 마련해 이달 말 개최하는 아세안 정상회의와 동아시아 정상회의에 정책을 권고해야 한다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr