LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합)

LG전자, 역대 최초 분기 매출 18조원 돌파

GM EV 리콜 충당금 4800억원

일회성 비용 떨어낸 전장사업, 4Q 흑자전환 전망

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 올해 3분기 사상 최대 분기 실적을 달성했지만 수익성 측면에선 GM 전기차 리콜 충당금 비용이 발목을 잡았다. 생활 가전과 TV 사업의 동반 성장으로 LG전자는 18조원대의 매출 신기록을 썼지만 5000억원에 육박하는 충당금 비용을 일시에 반영하며 영업이익은 전년 대비 반토막 수준으로 감소했다.

12일 LG전자는 올해 3분기 매출액이 18조7845억원으로 전년 동기 대비 22% 증가했다고 잠정 발표했다. LG전자의 분기 매출액이 18조원(MC사업부 손익 제외 기준)을 넘어선 것은 이번이 처음이며 사상 최대 분기 매출이다. 직전 최대치는 '코로나19 펜트업 수요'가 정점을 찍었던 지난 1분기(17조8124억원)이었으며 2분기만에 매출 신기록을 다시 쓰게됐다.

가전·TV 실적 쌍끌이…전장사업 리콜 충당금 '4800억원'

업계에서는 LG전자가 신생활 가전 제품과 OLED TV 등 프리미엄 제품 위주의 판매가 늘면서 전반적인 매출 성장을 견인했다고 보고 있다. 지난 1분기까지는 비대면 수요가 늘며 출하량 자체가 증가했다면 이제는 평균판매가격(ASP) 상승으로 구조적인 실적 개선 모멘텀을 확보했다는 분석이다. 특히 해외 시장에서 고부가가치 생활 가전 위주로 인기를 끌고 있고 TV 사업 부문에서는 OLED TV 출하 증가와 동시에 LCD 패널가격 하락이 이루어지며 원가 절감 효과도 톡톡히 누린 것으로 해석된다.

반면 3분기 영업이익은 전장사업부의 GM 전기차 리콜 충당금 비용 영향으로 전년대비 49% 줄어든 5407억원으로 잠정 집계됐다. 지난해 3분기 1조원이 넘는 영업이익과 비교하면 반토막이 난 셈이다. 다만 일회성 비용 반영이 없었다면 1조원 이상의 영업이익을 올렸을 것으로 추정된다.

LG전자는 이번 분기에만 4800억원 규모의 추가 충당금을 반영했다고 설명했으며, 지난 2분기에 반영한 금액(2346억원)과 합산하면 지금까지 설정한 충당금 규모만 총 7146억원에 달한다.

LG전자 관계자는 "리콜은 초기 생산분에 대해서는 모듈·팩 전수교체, 최근 생산분은 진단 소프트웨어를 활용한 모듈 선별 고체 방식으로 진행될 예정"이라며 "리콜 진행 과정에서 비용 규모는 변동될 수 있다"고 추가 리콜 비용 반영의 가능성도 내비쳤다.

LG전자 실적 발목 잡은 전장사업…장기 성장 동력 '유효'

전문가들은 올 2분기부터 3분기, 4분기까지도 전기차 리콜 비용이 실적에 걸림돌이 될 수 있지만 충당금을 모두 떨어낸 내년 이후부터는 전장 사업이 다시 본궤도에 오를 것으로 전망하고 있다. 단기적인 비용에 부담을 느끼더라도 전장사업이 LG전자의 장기 성장 동력이 될 것이라는 사실에는 변함이 없다는 확신에서다.

업계에서는 LG전자 전장사업 부문의 오는 4분기 흑자전환, 내년 매출 10조원 달성을 바라보고 있다. 2024년까지 매출 성장률은 연평균 15~20% 수준으로 추정된다. 세계 3위 자동차 부품업체 마그나와 세운 합작회사 'LG마그나이파워트레인'의 시너지 효과도 기대된다. 이 때문에 올해까지 가전·TV 수요를 이끌었던 '코로나 효과'가 백신 접종 확대를 계기로 내년부터 점차 사라지고, LG전자 주력 사업의 핵심 축이 전장 사업으로 옮겨갈 것이란 전망에도 힘이 실리고 있다.

김록호 하나금융투자 연구원은 "'위드 코로나' 시대에 맞춰 가전·TV 수요 둔화가 우려되고 있지만 가전은 우려가 선반영, TV는 언택트 수혜가 제한적이었기에 수요 둔화도 미미할 것으로 예정된다"며 "LG전자의 미래 성장동력인 전장 사업의 중장기 투자 포인트도 여전히 유효하다"고 말했다.

