장성군 ‘2022년 신규시책 보고회’ 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 최근 ‘2022년도 신규시책 보고회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이날 보고회는 유두석 군수를 비롯해 담당부서 간부 공무원 등 다수의 관계자가 참석해 새롭게 발굴된 사업들에 대해 논의했다.

안건으로 올라온 신규사업들은 지난달에 열린 1차 보고회를 통해 발굴된 시책들로, 총 139건 1040억 규모에 이른다. ▲정부정책(17건) ▲역점사업(37건) ▲지역활력(32건) ▲기타현안(53건)으로 구성돼 있다.

군은 장성의 미래를 여는 신성장동력 사업인 국립심뇌혈관센터, 국립아열대작물실증센터 설립에 관한 내년도 추진 방향 수립에 집중했다.

획기적인 교통여건 개선을 통해 장성의 지도를 바꿀 것으로 기대를 모으는 청운지하차도 건설과 장성읍하이패스IC 진출입로 개설, 동화JC~장성물류센터 국지도 연결사업에 대한 세부적인 의견 교환도 진행됐다.

지역민의 관심이 집중되고 있는 고려시멘트 부지 재개발 모델 구상과 덕성행복마을 조성은 지역의 균형발전을 이끌 수 있도록 중장기적인 관점에서 추진해 나가기로 했다.

가상 공간에 실물과 똑같은 물체를 만들어 시설의 문제를 분야별로 진단하는 디지털트윈사업 등 장성 스마트 성장 프로젝트를 위한 시책의 추진에도 역점을 둔다.

지속가능한 관광산업 발전을 위한 ▲장성호관광지활성화종합발전계획연구용역 ▲축령산 하늘숲길 조성 ▲유네스코 세계문화유산 필암서원 지역성장전략사업 등도 집중적인 논의를 거쳤다.

잘 사는 부자농촌을 만드는 농업분야 시책으로는 ▲장성형 푸드플랜 추진 ▲기후변화 대응을 위한 과수 안정 생산 ▲옐로우시티 색채마케팅과 ‘건강’을 접목한 황금색 치유농산물 재배단지 육성 등 다양한 정책사업이 제시돼 활발한 토의가 이어졌다.

유두석 군수는 “내년에는 미래의 성장·발전을 위한 중장기 정책사업 추진에 박차를 가하고자 한다”며 “발굴된 신규시책들을 충실하게 보완해 ‘새로운 장성’의 미래가치를 만들어 가겠다”고 말했다.

이어 “신규시책의 성과를 군민들이 직접 체감할 수 있도록 ‘적극 행정’을 펼칠 것을 관계 공무원들에게 당부한다”고 덧붙였다.

군은 이번 보고회를 통해 발굴된 사업들의 타당성과 기대효과 등을 종합적으로 검토해 내년도 예산편성과 주요업무계획에 반영하는 한편, 정부공모사업 준비에도 활용할 계획이다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr