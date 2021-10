[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 산청읍 소방서 인근 소나무공원에 조성돼 있는 '구절초' 4만 본이 만개해 가을 정취를 한껏 내뿜고 있다.

