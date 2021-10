산청군, 제로페이 결제하면 모바일 상품권이 ‘팡팡’

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 지역 소상공인 지원과 제로페이 활성화를 위해 제로페이 결제 경품 이벤트를 진행한다.

군은 31일까지 경남도소상공인연합회, 산청군소상공인연합회와 협력해 이번 이벤트를 추진한다고 12일 밝혔다.

기간 중 군내 제로페이 가맹점에서 5만원 이상 제로페이로 결제 후 응모하면 추첨을 통해 366명에게 모바일 산청사랑상품권을 최대 50만원에서 1만원까지 지급한다.

1등(50만원) 1명, 2등(10만원) 5명, 3등(5만원) 10명, 4등(1만원) 350명이며 행사기간 종료 후, 15일 이내 지급한다. 5만원 이상 결제시 1건당 1회 응모가능 하며, 응모 횟수가 많으면 당첨될 확률도 높다.

단 제로페이 앱에서 사전에 ‘마케팅 정보 수신 동의 약관 및 이벤트 개인정보 활용·위탁 동의’란에 모두 ‘동의’해야 자동 응모된다.

모바일 산청사랑상품권은 제로페이 앱 등을 통해 10% 할인된 가격으로 1인 월 최대 40만원까지 구매할 수 있다. 가족과 친구 등 주변 지인들에게 모바일 상품권을 선물로 주고받기도 가능하다.

산청군은 지난 2019년 3월부터 제로페이를 도입·운영하고 있다. 매년 사용량이 증가하고 있으며 가맹점 수도 1000여곳에 달한다.

군 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 힘이 될 수 있도록 산청사랑상품권 10% 할인 구매도 받고 경품도 받는 이번 행사에 많은 군민의 참여를 당부한다”고 말했다.

