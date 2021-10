[아시아경제 이민우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 3,000 등락률 +2.50% 거래량 1,233,704 전일가 120,000 2021.10.12 14:19 장중(20분지연) 관련기사 [속보]LG전자, 3분기 영업이익 5407억원…전년비 49%↓[속보]LG전자, 3분기 매출 18조7845억원…사상 최대 분기 매출LG전자, 호주 매체 선정 6년 연속 '최고 TV 브랜드' close 는 올해 3분기 연결 기준 매출 18조7845억원, 영업이익 5407억원의 잠정 실적을 거뒀다고 12일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 22.0% 늘었고 영업이익은 49.6% 줄었다. 전분기와 비교해도 매출은 9.8% 증가했지만 영업이익은 38.4% 감소했다.

회사 측은 "MC(휴대폰)사업부문의 생산 및 판매 종료에 따라 2분기부터 중단영업손익으로 분류됐다"며 "미국 GM 볼트 전기차(EV) 리콜과 관련해 회계기준에 따라 올해 3분기 실적에 4800억원 규모의 충당금을 추가 반영했다"고 설명했다.

