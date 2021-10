[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 1,100 등락률 -3.74% 거래량 256,893 전일가 29,400 2021.10.12 14:15 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한미반도체, 추가 성장 기대로 반등"한미반도체, 기업가치 재평가 기대""한미반도체, 파운드리 투자 확대 수혜 기대" close 는 독일 인피니언테크놀로지, 대만 유니마이크론과 각각 22억원, 14억원 규모의 반도체 제조용 장비 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 각각 지난해 연결 기준 매출액의 0.85%, 0.55%에 해당하는 규모다.

인피니언테크놀로지와의 계약은 2022년 10월1일까지이며 각말레이시아 지역에 공급하게 된다. 유니마이크론과 맺은 계약은 2022년 5월31일까지며 대만 지역에 공급할 예정이다.

