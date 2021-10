롯데칠성음료, ‘클라우드 클리어 제로’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 무알콜 맥주 ‘클라우드 클리어 제로’를 새롭게 선보인다고 12일 밝혔다.

롯데칠성음료는 2017년 ‘클라우드 클리어 제로’ 출시 이후 맛에 대한 연구를 지속적으로 진행해 왔으며, 맥주 본연의 맛에 더 가까워진 ‘클라우드 클리어 제로’를 선보이게 됐다.

이번 변화를 통해 지속되는 코로나19로 건강을 중요시하는 음주 문화와 집에서 가볍게 술을 즐기려는 홈술, 혼술 문화 확산에 성장하고 있는 무알콜 맥주 시장에 대응한다는 계획이다. 2012년 13억 원 규모였던 무알콜 맥주 시장은 지난해 150억 원 규모로 성장한 것으로 추산되며, 업계에서는 올해 200억 원을 돌파할 것으로 전망하고 있다.

‘클라우드 클리어 제로’는 부드러운 홉의 풍미와 향 구현에 주안점을 둔 제품이다. 이를 위해 독자적으로 개발한 공법을 이용해 무알콜 맥주에 가장 적합한 형태의 맥아엑기스와 유럽산 홉 등을 최적의 비율로 블렌딩해 맥주 특유의 맛을 더욱 구현했다.

‘클라우드 클리어 제로’는 맥주 제조공정 중 효모가 맥즙 내 당분을 먹고 알코올을 만드는 발효 단계를 거치지 않는 비발효 제조공법으로 만들어 알코올 함량이 0.00%인 완전 제로 알코올 제품이다. 또한 350㎖L 용량에 30㎉로 칼로리에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있다.

롯데칠성음료는 편의점, 마트 등 오프라인 판매처뿐만 아니라 직영몰 ‘칠성몰’등 다양한 판매처를 통해 무알콜 맥주 매출 성장을 꾀하고 있다. 실제로 ‘클라우드 클리어 제로’는 올해 1~9월 판매량이 전년 대비 30% 성장하며 실적 성장세를 보이고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “출시 이후 지속적인 연구, 개발 과정을 거쳐 맥주 맛에 더욱 가까워진 ‘클라우드 클리어 제로’를 선보이게 되었다”라며 “언제 어느 자리에서나 가볍게 즐길 수 있게 될 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr