학교 샅샅이 안전 … 부산교육청, 37종 ‘산업안전보건 스티커북’ 제작·배포

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 소속 학교와 교육행정기관에서 근무하고 있는 현업 근로자의 안전사고 예방을 위해 ‘산업안전보건 스티커북’을 제작해 배포했다고 12일 밝혔다.

이 스티커북은 산업안전보건법에 따라 위험장소나 위험물질에 대한 경고 표지와 비상시 대처요령 안내를 위한 안전보건 표지, 근로자의 안전한 작업을 위한 기본 안전수칙 표지 등 총 37종의 표지 93개로 구성됐다.

스티커북은 학교 현장에서 원하는 안전보건 표지를 편리하게 부착할 수 있도록 스티커형으로 제작했다.

스티커 종류도 직종 공통 안내 표지와 급식종사원, 시설관리실무원, 환경미화원, 경비원 등 4개 직종별 안내표지로 구분해 해당 작업현장에 맞는 표지들을 쉽게 찾아 활용할 수 있도록 했다.

김칠태 시 교육청 안전기획과장은 “산업안전보건 스티커를 보고 ‘안전 주의’ 생각을 떠올리게 되면 학교에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr